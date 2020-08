Inter Kolarov, ci siamo: manca soltanto l’intesa sulla durata del contratto. Chiesto un biennale, offerto un anno con opzione

Aleksandar Kolarov è sempre più vicino all’Inter, ma prima va risolto un problema legato alle richieste contrattuali del serbo, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com.

Il serbo – si legge – ha chiesto un contratto biennale tramite il suo nuovo agente Alessandro Lucci. Al momento l’Inter non vuole andare oltre l’accordo annuale con eventuale opzione sul secondo anno. Le parti sono a lavoro per trovare una soluzione condivisa, ma non ci dovrebbero essere particolari problemi.