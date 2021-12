Inter, Lautaro infermabile contro il Cagliari: il Toro s’infiamma con i sardi

Ancora una volta contro il Cagliari, Lautaro Martinez si è infiammato trovando la via del gol ben due volte: i numeri del Toro con i sardi

La doppietta di Lautaro segna un nuovo record personale per l’argentino (ora 10 gol in campionato, miglior marcatore della squadra), che prima di ieri non era mai

andato a segno per quattro gare consecutive di A.

Ma stavolta sembrava tutto già scritto prima del via, perché l’attaccante sembra trasformarsi quando sulla sua strada incrocia i sardi, prima squadra a cui ha segnato da quando è in Italia, ma soprattutto vittima preferita in Serie A: ora sono sei i gol realizzati contro il Cagliari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

