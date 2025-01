Lautaro: «Gol? Per me conta solo l’Inter, la Supercoppa è il nostro primo obiettivo»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, in conferenza stampa in vista del derby contro il Milan

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan.

QUANTO MI STIMOLA QUESTA FINALE CONTRO L’UNICA SQUADRA ITALIANA CHE CI HA BATTUTO QUEST’ANNO? – «Mi stimola tanto perché è una finale, è un derby e sappiamo tutti quanto è importante questa partita. E’ il primo trofeo e il primo obiettivo di quest’anno. Come diciamo sempre, giochiamo per vincere tutti gli obiettivi e fare il massimo per portare l’Inter in alto. Le statistiche le guardo poco, è importante il gol ma è più importante che l’Inter vinca. Io devo lavorare per la squadra, in questo momento sono contento che l’Inter sta facendo un gran lavoro e speriamo domani di affrontare questa gara nel migliore dei modi».

COME SI SENTE LA SQUADRA NELL’AVVICINARSI A QUESTA FINALE – «Benissimo, credo che abbiamo recuperato le energie anche se manca ancora un giorno e due allenamenti. Stiamo bene come gruppo e come squadra. Affrontiamo una squadra forte, il Milan, che è l’unica squadra che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella da giocare, prepareremo la gara per togliere qualcosa al Milan e portare il trofeo a casa».

