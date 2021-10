Inter, quanto costano i viaggi di Lautaro, Correa e Vecino

Per far tornare Lautaro, Correa e Vecino l’Inter dovrà pagare dei voli charter che portino i giocatori a Roma

L’Inter per poter avere Lautaro, Correa e Vecino contro la Lazio dovrà mettere mano al portafoglio, così da pagare dei voli charter che portino i giocatori in tempo a Roma.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra dovrà pagare circa 100 mila euro. Una spesa necessaria, visto che in Sudamerica le Nazionali giocheranno tre partite e non due come nel resto delle competizioni internazionali.