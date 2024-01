Inter Lautaro, Inzaghi si affida al talismano nerazzurro a Firenze

L’Inter ha un’occasione grandissima dopo il pari della Juve e Inzaghi si affida al suo talismano per la sfida alla Fiorentina: Lautaro

Non sarà una passeggiata per i nerazzurri con le assenze di Calhanoglu e Barella per squalifica, ma il tecnico davanti non farà a meno dell’argentino. Il Toro ha segnato 6 reti negli ultimi quattro incontri contro la Viola.