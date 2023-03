Inter, le condizioni di Barella non preoccupano: la situazione

Nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale con l’Italia, le condizioni di Nicolò Barella non preoccupano l’Inter

Nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale con l’Italia, le condizioni di Nicolò Barella non preoccupano l’Inter in vista della ripresa del campionato di Serie A.

Dopo la partita di stasera contro Malta (in cui Barella non ci sarà), il centrocampista nerazzurro domani sarà regolarmente ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Lunedì rientreranno in gruppo anche Darmian, Acerbi e de Vrij, che è diventato papà.