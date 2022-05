Inter Lukaku, il belga disposto a tutto per tornare in nerazzurro

Lukaku farebbe di tutto pur di tornare all’Inter: il belga pronto a dimezzarsi lo stipendio, ma la soluzione prestito non è di gradimento per il Chelsea

Lukaku è disposto a tornare all’Inter a tutti i costi. Dimezzarsi lo stipendio è il primo passo per far capire che il Belga ha una gran voglia di tornare in nerazzurro.

L’Inter dopo i contatti avuti nelle scorse settimane, arriva ad offrire soltanto un prestito, ma difficilmente il Chelsea accetterà dopo aver pagato Lukaku 115 milioni circa. Lo scrive Tuttosport.

[VIDEO] I DIECI GOL PIU’ DELLA SERIE A 2021-2022