Tièmouè Bakayoko del Chelsea sembra essere finito nel mirino del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio

Bakayoko è uno dei tanti gioielli venuti fuori durante la stagione 2016/2017 nel Monaco delle meraviglie. Quella squadra stupì l’Europa e da questo roster hanno attinto molti top club, tra cui il Chelsea appunto. La società blues, infatti, la scorsa estate puntò su Bakayoko e lasciò andare Matic al Manchester United. Si tratta di due calciatori praticamente identici: mediani dalla struttura fisica imponente, capaci però anche di dare una prima impostazione al gioco. Ora, con l’arrivo di Maurizio Sarri, il centrocampo londinese potrebbe subire una nuova rivoluzione, tenuto conto che il tecnico toscano non predilige questo tipo di mediano davanti alla difesa ma un regista alla Jorginho.

Bakayoko pare, dunque, un nome appetibile sul mercato. E, stando al portale francese le10sport.com, la stessa Inter avrebbe messo gli occhi su di lui. Oltre al club neroazzurro, però, sul ragazzo ci sarebbero anche il Borussia Dortmund ed il Siviglia, con gli spagnoli che avrebbero peraltro già presentato un’offerta di prestito annuale. Bakayoko, nello scacchiere tattico di Spalletti, occuperebbe uno dei due tasselli in mediana, sostituendo, di fatto, Matias Vecino, richiestissimo in Premier League. Ausilio a lavoro per rifare il look al centrocampo.