Inter, Marotta sul mercato: «Vogliamo puntellare la rosa» – VIDEO

Beppe Marotta ha parlato a margine dell‘Assemblea di Lega del mercato che l’Inter farà a gennaio. Le parole dell’ad nerazzurro.

«Sicuramente se faremo delle valutazioni in questo senso le faremo per puntellare un organico che per sfortuna, o situazioni contingenti, è carente in alcuni reparti. Lo è per un fatto di circostanze e quindi valuteremo cosa offrirà gennaio. Allo stesso tempo, proveremo a cogliere le opportunità considerando però che questo gruppo con i fatti ha dimostrato fiducia e riconoscimenti, anche grazie al lavoro dell’allenatore. Il rispetto da parte nostra nei confronti della squadra è totale. Questo è un mercato arido di contenuti: lo guardiamo con ottimismo, ma anche con grande realismo»