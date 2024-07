Martinez si presenta: «Inter MIGLIOR club d’Italia, sono orgoglioso e pronto per VINCERE»

Le parole di Josep Martinez, nuovo portiere dell’Inter, dopo l’ufficialità del suo trasferimento. I dettagli in merito

Josep Martinez ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dopo l’ufficialità del suo trasferimento.

ORGOGLIO – «Io sono convinto che sono pronto per fare quel grande salto di qualità. So dove sono, nel meglio club d’Italia ora. La mia mentalità è che vengo qua per dare il meglio di me e cercare di fare più grande la storia dell’Inter».

ITALIA – «Sto molto bene qua, l’Italia è il paese più simile alla Spagna. So dove mi trovo, è un campionato molto competitivo: per tornare a vincere lo Scudetto, che è l’obiettivo numero uno, dobbiamo mantenere il livello mostrato lo scorso anno».

CONTINUA A LEGGERE SU INTER NEWS 24