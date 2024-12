Inter, Martins: «Scudetto? Non sarà facile con queste squadre»

L’ex attaccante ha parlato delle pretendenti al titolo per questa stagione, mettendo l’Inter in pole

Obafemi Martins, ex attaccante dell’Inter, ha parlato in occasione di un’intervista a Flashscore News delle possibilità di Scudetto da parte dei nerazzurri oltre che delle principali rivali.

SUL GIOCO DELL’INTER – «L’Inter gioca in modo coeso, il che rende questa squadra unica ed entusiasmante».

SCUDETTO? – «Dipende dalla determinazione dei giocatori, spero che possano ripetersi, anche se non sarà facile con avversari forti come Atalanta e Napoli. Hanno una squadra solida che si sta comportando molto bene in questo momento; se mantengono questo stato di forma, tutto è possibile».