Inter Miami, Alonso: «Matuidi con noi la dice lunga sulle nostre ambizioni» – VIDEO

Il tecnico dell’Inter Miami Diego Alonso parla del neo acquisto Blaise Matuidi: ecco le parole dell’allenatore messicano

Diego Alonso, tecnico dell’Inter Miami, ha parlato di Blaise Matuidi, passato ufficialmente al club della Florida.

MATUIDI – «Sono molto felice che si unisca a noi. È senza dubbio un giocatore di altissimo livello. Lo stavamo monitorando da un po’ e fortunatamente siamo riusciti a concludere l’affare. È un giocatore versatile che può giocare in più ruoli, sia centrale che esterno a centrocampo, e ha giocato anche come terzino della Juventus. Questo dice della sua abilità. Siamo molto contenti di quello che può offrirci in campo. Fuori dal campo, tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto sono eccezionali. È un ragazzo eccezionale, un grande professionista che ci aiuterà a migliorare. Portare un giocatore vincitore della Coppa del Mondo che giocava per la Juventus e ha ancora tanto buon calcio da dare mostra l’ambizione del Club, l’ambizione di ognuno di noi che fa parte di questa organizzazione».