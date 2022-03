Inter Miami, il figlio di Beckham incontra Messi a Parigi. Romeo Beckham si trovava nella Ville Lumière per la Fashion Week

Non è una novità che l’Inter Miami voglia tesserare Lionel Messi nel prossimo futuro.

Il figlio di David Beckham, Romeo, è stato recentemente in visita a Parigi per la Fashion Week. Ne ha approfittato per incontrare i campioni del PSG, con i quali ha scattato delle foto per il suo profilo Instagram.

Tra di essi, ovviamente, c’era Messi. Il tabloid inglese The Sun lancia una provocazione: chissà che non abbiano parlato del trasferimento in Florida, quando il contratto di Leo con il PSG sarà terminato.