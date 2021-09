Inter, migliorano le condizioni di Vidal: le ultime sul cileno

Infortunio Vidal: il centrocampista cileno sta compiendo dei grandi passi in avanti e potrebbe essere convocato in Champions

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’ultimo allenamento svolto ad Appiano Gentile. Come riporta Sky Sport, Joaquin Correa ha lavorato con il gruppo ma la notizia più importante arriva da Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno sta facendo miglioramenti netti sotto il punto di vista del recupero dall’infortunio. Quest’ultimo non è ancora rientrato in gruppo, ma la sua condizione sarebbe migliorata parecchio. Toccherà ad Inzaghi, ovviamente, decidere se portare l’ex Barça in Ucraina per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, oppure convocarlo per la sfida al Sassuolo di sabato sera