Inter, la migliore squadra al mondo! Ecco la speciale classifica di Opta che mette i nerazzurri in testa

Inter, la migliore squadra in tutto il mondo! Ecco la speciale classifica di Opta che mette i nerazzurri in testa (anche prima del City)

I dati raccolti da Opta Analyst, all’indomani di Hellas Verona Inter, non lasciano dubbi: la squadra di Inzaghi è la migliore al mondo. Secondo questa analisi, la squadra nerazzurra reduce dal rotondo successo per 5 a 0 contro gli scaligeri ha tolto lo scettro di prima in classifica al Manchester City come miglior club di tutti. Il Liverpool, ha comunque l’occasione di andare in testa e scavalcare i nerazzurri, battendo il Southampton nel match di Premier. Ecco la top 20 di speciale classifica:

20^ Borussia Dortmund

19^ Milan

18^ Atletico Madrid

17^ Tottenham

16^ Monaco

15^ PSV

14^ Chelsea

13^ Lazio

12^ Juve

11^ Bayer Leverkusen

10^ Atalanta

9^ Bayern Monaco

8^ Sporting

7^ PSG

6^ Barcellona

5^ Arsenal

4^ Real Madrid

3^ Manchester City

2^ Liverpool

1^ Inter