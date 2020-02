Inter Milan, derby da tutto esaurito: si va verso i 75.000

Inter Milan, si va verso il tutto esaurito a San Siro: quinta partita per i nerazzurri oltre i 70.000 spettatori

Sarà un derby tutto esaurito. Una partita che attendono in moltissimi a Milano, a San Siro questa sera ci saranno ben 75.000 spettatori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarà la quinta partita dell’anno oltre i 70.000 paganti per l’Inter: l’effetto Conte e i risultati ottenuti hanno riportato l’entusiasmo in casa nerazzurra. Presenti anche Mancini e Vialli in tribuna, ma anche i commissari tecnici di Danimarca e Olanda.