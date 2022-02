Inter Milan, la probabile formazione di Inzaghi verso il derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultimi dubbi per Simone Inzaghi in vista della sfida con il Milan. Ecco come dovrebbe giocare l’Inter domani sera

Ci sarà bisogno di tutti per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo sa bene il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che sta studiando tutte le mosse necessarie per affrontare il Milan nel migliore dei modi. La rifinitura di quest’oggi ha visto tra i protagonisti anche Alexis Sanchez, rientrato dal Sudamerica dopo gli impegni con la nazionale cilena. Come raccolto da Internews24, El Niño ha svolto il suo primo e unico allenamento pre-derby con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione, anche se in attacco il partner di Džeko sarà ancora Lautaro Martinez.

Pochi i dubbi sull’undici titolare: l’unico ballottaggio, quello tra Dumfries e Darmian sulla corsia destra, vede al momento l’olandese in vantaggio, anche grazie all’ottimo periodo di forma attraversato prima della sosta. Non è invece ancora al meglio Felipe Caicedo, reduce da un affaticamento muscolare. Inzaghi deciderà solo domani mattina se convocare o meno l’attaccante ecuadoriano.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perišić; Lautaro Martinez, Džeko