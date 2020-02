Inter Milan, rimborso per i tifosi cinesi assenti allo stadio

L’Inter rimborserà il costo del biglietto ai tifosi cinesi che non potranno assistere al derby tra Inter e Milan

Tutto esaurito a San Siro per l’attesissimo derby tra Inter e Milan. Partita alla quale, però, non potranno partecipare i numerosi tifosi cinesi che nei giorni scorsi hanno acquistato i biglietti per la stracittadina.

Molti, infatti, sono rimasti bloccati in Cina a causa del Coronavirus, senza poter dunque venire in Italia per assistere dal vivo alla partita. L’Inter ha fatto sapere che rimborserà il costo del biglietto a tutti i tifosi cinesi che non saranno allo stadio.