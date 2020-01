Inter Moses, scambio di documenti in corso: a breve l’ufficialità

C’è attesa per l’ufficialità di Victor Moses all’Inter: scambio di documenti in corso tra i club per definire l’affare

Sta per arrivare la tanto attesa ufficialità del passaggio di Victor Moses all’Inter. Gli avvocati del giocatore Bozza e Capello sono al lavoro in queste ore per lo scambio dei documenti.

L’esterno nigeriano ha svolto nella giornata di martedì le visite mediche approfondite per verificare la forma fisica di Moses. I legali dei club hanno limato gli ultimi dettagli burocratici relativi al trasferimento del giocatore dalla Turchia all’Italia. Dunque i tempi si sono allungati. A brevissimo dovrebbe arrivare l’ufficialità.