Inter Nacho, la volontà del difensore del Real Madrid

Nacho Fernandez è uno dei giocatori finiti nel mirino dell’Inter per la prossima stagione, ma il centrale ha una volontà precisa.

Si libererà a parametro zero dal Real Madrid, è stato proposto ai nerazzurri ma la pista che porta a lui non è calda. Il difensore ha infatti in testa un altro tipo di soluzione per il suo futuro: un campionato meno competitivo e lontano dall’Europa.