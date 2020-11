Inter, Nainggolan prova a convincere Conte: al momento niente Cagliari

Radja Nainggolan è l’unico centrocampista dell’Inter che sta lavorando con Antonio Conte. Al momento chiusa la pista Cagliari

Radja Nainggolan prova a recuperare posizioni nell’Inter e nelle preferenze di Antonio Conte. Il belga è l’unico centrocampista rimasto ad Appiano a lavorare con il tecnico, non convocato dalla nazionale belga.

Il belga quindi farà di tutto per convincere Antonio Conte ad impiegarlo maggiormente in Serie A. Al momento, intanto, resta chiusa la pista Cagliari, come dichiarato dal presidente Tommaso Giulini.

