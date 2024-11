Inter Napoli, il tecnico nerazzurro Inzaghi ha un grande dubbio di formazione: il ballottaggio resta aperto!

Inter Napoli, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha un grande dubbio di formazione: il ballottaggio resta aperto! Le ultime

Archiviata la partita vinta per 1 a 0 ieri sera contro l’Arsenal, adesso per l’Inter è l’ora di tuffarsi nuovamente sul campionato dove domenica è attesa da una supersfida contro il Napoli di Antonio Conte. Uno scontro al vertice che potrà dire molte cose sulle ambizioni scudetto delle squadre, al quale i nerazzurri arrivano con la stanchezza della sfida di Champions ma con l’entusiasmo dovuto all’ottimo risultato raggiunto.

Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione che ha in mente di schierare Inzaghi. Oggi la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per l’allenamento. Sono scontati i rientri da titolari di Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco, Barella e Thuram. Resta un unico grande dubbio per il tecnico piacentino, che riguarda la difesa: Acerbi ha recuperato del tutto dall’infortunio e potrebbe essere lui il centrale scelto per marcare Lukaku, dall’altro lato de Vrij ha fatto sempre bene in queste partite in cui l’azzurro era indisponibile. Ballottaggio che resta apertissimo.