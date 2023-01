Inter Napoli è il big match della prima giornata di Serie A dopo la lunga sosta per il Mondiale: ecco i precedenti della sfida

Per l’Inter è l’ultima occasione per rifarsi sotto: sono 11 i punti di distacco dal Napoli, deve assolutamente accorciare la classifica.



Inzaghi potrebbe ritrovare la coppia gol Lautaro-Lukaku, ma anche nell’ultimo test del 2022 col Sassuolo Dzeko ha continuato ad andare in gol.



Il Napoli ha fatto una prima parte di campionato strepitosa con 13 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta.



Un piccolo campanello d’allarme per Spalletti è arrivato dalle amichevoli di fine anno: gli azzurri hanno perso con Villarreal e Lille.

