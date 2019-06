Inter, nei prossimi giorni l’incontro con Icardi per l’addio

Ci sarà un incontro, anche se ancora non è stata fissata la data, tra i nerazzurri e l’argentino per definire il divorzio

L’Inter ha deciso, così come ha deciso anche Antonio Conte: Icardi non rientra nei piani futuri. All’argentino, che dal 13 febbraio non è più il capitano (alla vigilia della gara in casa del Rapid Vienna era stata affidata ad Handanovic), sarà presto comunicata questa scelta.

Fin dai primi contatti con Beppe Marotta, l’ex ct della Nazionale aveva chiesto la cessione di Icardi. L’argentino sa che la sua avventura a Milano è arrivata al capolinea e vorrebbe trasferirsi alla Juventus. Destinazione che non piace al club.