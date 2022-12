Inter, non scontata la permanenza di Lukaku

L’Inter non è ancora sicura di voler rinnovare il prestito di Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Chelsea

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la permanenza di Romelu Lukaku all’Inter anche per la prossima stagione non è affatto da dare per scontata.

I nerazzurri dovranno infatti trattare con il Chelsea, club proprietario del cartellino, per poter rinnovare il prestito di un’altra stagione. Il nodo principale è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante belga. L’Inter aspetta quindi di vedere quale sarà il rendimento di Lukaku nella seconda parte di stagione.