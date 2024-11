Inter, Oaktree fissa l'obiettivo sugli stipendi: il piano

Oaktree fa chiarezza per quanto riguarda il monte ingaggi per la prossima stagione. Ecco la strategia

Oaktree e Inter mette in chiaro un aspetto economico fondamentale. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come la nuova missione del fondo statunitense è quella di ridurre il monte ingaggi.

OAKTREE INTER – «In che modo allora i dirigenti potranno fissare i nuovi confini del monte stipendi previsti dalla proprietà? Una strada passa dai profili sui quali l’Inter deciderà di investire in futuro. E le mosse dell’ultimo mercato hanno già tracciato la rotta. Ad Appiano in estate sono sbarcati un portiere 26enne, Josep Martinez, e un difensore 21enne, Tomas Palacios, per una spesa totale di 20 milioni (bonus esclusi). Costi contenuti e ingaggi impattanti al minimo. La strada non è nuova, perché Marotta e Ausilio l’avevano imboccata già negli ultimi tempi, vedi gli acquisti di Buchanan e dello stesso Bisseck. A questo va aggiunto che alcuni dei pilastri dello scudetto della stella sono arrivati senza costi di cartellino, da Calhanoglu e Mkhitaryan fino a Thuram (nell’ultimo mercato si sono aggiunti Zielinski e Taremi). Il filo dell’equilibrio tra costi di stipendio e costi di ammortamento è sottile e l’area sportiva nerazzurra in questi anni si è mossa con grande prudenza».