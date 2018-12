Inter-Padelli, prove di rinnovo: tutti i dettagli della trattativa

Ausilio ha ripreso i contatti con l’entourage di Padelli per concordare il prolungamento di contratto con l’estremo difensore

L’accordo non è ancora stato raggiunto in via definitiva, ma entrambe le parti sono molto ottimiste. Dopo un lungo periodo in stand-by, la trattativa per il rinnovo di Daniele Padelli sembra essere ripartita a pieno regime.

Adesso Ausilio e l’entourage del giocatore stanno limando gli ultimi dettagli per raggiungere l’intesa e allungare il contratto al secondo portiere dell’Inter di un altro anno, che posticiperebbe quindi la scadenza al giugno 2020. L’annuncio ufficiale è previsto tra i mesi di gennaio e febbraio 2019.