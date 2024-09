VOTI Inter Milan, MKHITARYAN peggiore in campo. Le sue colpe

Le pagelle di Mkhitaryan nel derby di ieri: il centrocampista armeno è stato tra i peggiori nella stracittadina con i rossoneri

Sono un bel po’ le prestazioni individuali dell’Inter nel derby perso 2-1 ad essere state negative. Una quantità davvero inconsueta per i campioni d’Italia, impensabile tenendo conto di quanto fatto in settimana a Manchester con lo squadrone di Guardiola. Chi è stato il peggiore? Andiamo a vedere le scelte dei giornali della città della sfida.

MKHITARYAN – voto 5. Per La Gazzetta dello Sport è l’armeno quello che merita una nota di demerito. Motivazione: «Il peccato originale è la palla trattata con sufficienza da cui nasce l’1-0 del Milan. Anche un “giallo”. E mai veramente nel gioco». Anche il Corriere della Sera non lo salva, inserendolo in un gruppo nutrito di 5 in pagella. Ecco l’analisi sulla sua prestazione: «Non è al top e si vede, perché ha la tasche bucate e si fa soffiare da Pulisic il pallone da cui nasce lo svantaggio. Si gioca presto il jolly dell’ammonizione, stendendo Theo. Non un grande segnale: esce».