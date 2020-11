Il Manchester City segue con attenzione Lautaro Martinez dell’Inter e Haaland del Borussia Dortmund in caso di addio del ‘Kun’ Aguero

Il Manchester City è caccia di un attaccante di livello internazionale per supplire al possibile addio la prossima estate di Sergio Aguero. ‘El Kun’ è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare con la squadra di Guardiola.

L’allenatore spagnolo – scrive il portale 90 Minutos – continuerebbe la corte per Lautaro Martinez dell’Inter, accostato con insistenza anche al Barcellona. Oltre al ‘Toro’ nerazzurro, sulla lista della spesa di Guardiola ci sarebbe anche Haaland del Borussia Dortmund.