Inter, Pirelli sponsor fino al 2024 ma senza apparire sulla maglia

Il rapporto tra Inter e Pirelli va avanti per almeno altri tre anni. La storica collaborazione tra la squadra e l’azienda di pneumatici non si ferma, ma cambia. Infatti, il noto marchio non comparirà più sulle magliette nerazzurre.

Inter e Pirelli, un rapporto che dura da 26 anni

Inter e Pirelli sono due grandi realtà italiane nei rispettivi settori di competenza. La loro partnership va avanti dal 17 febbraio 1995 con risultati soddisfacenti, considerati i successi calcistici della prima e quelli in ambito motoristico della seconda. La società della Bicocca fornisce pneumatici di alta qualità dal lontano 1872 e, in tempi recenti, ha visto l’ingresso di nuovi investitori cinesi, tra i quali il presidente Ning Gaoning. Quest’ultimo ha affiancato l’attuale amministratore delegato Marco Tronchetti Provera, proiettando la marca verso il futuro. Per saperne di più sulle gomme Pirelli, è possibile visitare il sito 1001PNEUMATICI e trovare i migliori modelli in commercio a prezzi competitivi.

Come funziona la nuova collaborazione



Come già accennato in precedenza, il marchio Pirelli non apparirà più sulle magliette dell’Inter, ma la collaborazione assumerà un altro significato rispetto al recente passato. Infatti, il CEO Corporate della squadra nerazzurra Alessandro Antonello ha annunciato la trasformazione dell’azienda in Global Tyre Partner, dopo essere stata main sponsor per ben 26 anni. La partnership andrà avanti senza alcun dubbio almeno fino al 2023/24, con possibilità di rinnovo anche per le stagioni successive. In qualche modo, si tratta di una piccola rivoluzione nell’ambito calcistico, dati i molteplici successi che hanno collegato le due realtà aziendali, ultimo dei quali lo scudetto della compagine guidata da Antonio Conte.

Le parole del CEO Corporate dell’Inter



Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha commentato in maniera raggiante la nuova operazione finanziaria con Pirelli. “Siamo felici di poter annunciare la prosecuzione del rapporto tra Inter e Pirelli, una collaborazione che va avanti da 26 anni con grandi successi”, ha esordito l’AD del club meneghino. Quest’ultimo ha sottolineato quanto il brand sia parte integrante della grande famiglia nerazzurra e ha espresso una serie di buoni auspici. “Ci auguriamo che questo nuovo accordo di collaborazione possa consentirsi di tagliare nuovi traguardi insieme”, ha poi concluso Antonello.