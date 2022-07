Inter, piste low cost per la difesa: gli obiettivi di Marotta

Marotta sta valutando una linea più low cost per la difesa: alcuni profili di difensori di Serie A seguiti dall’Inter

L’Inter è intenzionata a non spendere e valuta profili più “verdi” per la difesa. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarà valutato bene Fontanarosa, aggregato alla prima squadra in questo precampionato.

Non tramonta la pista Viti, anche perché con l’Empoli i rapporti sono ottimi. Un’idea meno giovane è quella che porta a Pablo Marì dell’Arsenal, l’anno scorso in prestito all’Udinese con ottimi risultati.