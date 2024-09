Inter, la PROBABILE FORMAZIONE contro l'Udinese: le SCELTE

L’Inter è pronta a rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta del derby: il prossimo avversario è l’Udinese

L’Inter vuole dimenticare la sconfitta nel derby contro il Milan negli ultimi minuti e ripartire già oggi contro l’Udinese, squadre che prima del turno precedente di campionato era in testa alla classifica.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questa sarà la formazione nerazzurra in vista dell sfida ai bianconeri: Sommer in porta, terzetto arretrato composto da Bisseck, Acerbi, Bastoni. Al posto di Dumfires ci sarà Darmian con Dimarco sul lato opposto e in mezzo al campo Frattesi, Calhanoglu e Mhkitaryan. Davanti Thuram-Lautaro.