L’Inter ha operato in uscita per la cessione di Radu nei primi mesi alla Cremonese, cessione all’estero per il rumeno.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere nerazzurro per andare a giocare ha scelto l’Auxerre. Il portiere si trasferirà in prestito fino a giugno.