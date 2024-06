Inter Ranocchia: «Marotta Presidente? Meritato per il gran lavoro fatto. Lautaro? Felice ci sia un accordo»

Le parole di Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, sugli ultimi cambiamenti nella società nerazzurra in queste settimane

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Andrea Ranocchia commenta la stagione appena conclusa dall’Inter e si sofferma sul passaggio di proprietà ad Oaktree e sull’elezione di Beppe Marotta come nuovo presidente della beneamata.

SU MAROTTA PRESIDENTE – «Sono felice, ha fatto un grande lavoro da quando è arrivato e parlando di calcio è uno dei massimi esponenti in Italia. Sono felice per lui così come per Ausilio e Baccin che hanno fatto un lavoro incredibile».

IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ A OAKTREE – «A me dispiace per Steven e la famiglia Zhang. Hanno investito tanto e riportato l’Inter a competere. Loro erano lontani fisicamente, ma quando Steven era qua era quasi come fosse uno di noi. Poi ci sono percorsi finanziari più grandi, ma credo che questa nuova proprietà possa continuare sulla strada di Zhang. Sono imprenditori e continuare a tirare su l’Inter farà solo bene».

SUL RINNOVO DI LAUTARO – «Ha fatto un percorso incredibile, la fascia da capitano l’ha fatto maturare ancora di più e sono felice che abbiano trovato un accordo. La cosa bella è che ha un grandissimo feeling con tutti e questo non è poco».

