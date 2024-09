Inter, il RECORD dei nerazzurri: JUVENTUS all'ULTIMO posto

L’Inter domina, in campo e non solo: ecco la classifica dove i nerazzurri sono ampiamente al primo posto

L’Inter al primo posto in Serie A e non solo per i punti accumulati in queste prime tre giornate di campionato. Secondo il sito Transfermarkt, i nerazzurri avrebbero un altro primato ben più ampio.

Per quanto riguarda le classifica delle rose di Serie A, in base al costo-valore dei giocatori ovvero la differenza tra quanto è stato pagato il giocatore ed il reale valore degli stessi. la società meneghina è prima.

Il dato analizza un positivo di ben 352 milioni di euro, davanti al Milan (+230) e Atalanta (+140). Ultimo posto? La Juventus, -52 milioni.