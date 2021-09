Inter, accelerata per il rinnovo di Brozovic: le ultime

Potrebbe esserci un’accelerata per il rinnovo con l’Inter di Marcelo Brozovic: il papà-agente è sbarcato a Milano

Il rinnovo di Marcelo Brozovic rimane un tema caldo in casa Inter. Presto potrebbe esserci un’accelerata per il futuro del centrocampista croato, con il papà-gente che è sbarcato a Milano nelle scorse ore insieme all’avvocato di famiglia come scrive La Gazzetta dello Sport.

C’è distanza tra le parti al momento, con il giocatore che chiede un aumento da 3,5 a 5-6 milioni di euro dell’ingaggio con il sodalizio campione d’Italia. L’Inter invece non vorrebbe andare oltre i 4,5-5 milioni e lavorare sulla durata del contratto prolungandolo fino al 2024. Il tempo stringe e la dirigenza di Viale della Liberazione preme per evitare brutte sorprese e non rischiare di perdere Brozovic a parametro zero. Prossimamente ci sarà quindi un incontro tra le parti per fare il punto della situazione.

