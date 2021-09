Inter, rinnovo Lautaro: importante novità nell’accordo col club

Rinnovo Lautaro: nel nuovo contratto presente un’importante novità. Le ultime sul nuovo accordo con l’Inter

Lautaro Martinez è ormai prossimo a rinnovare il proprio contratto con l’Inter. L’attaccante argentino, che a più riprese è stato vicino al trasferimento al Barcellona, sarà il punto centrale della formazione nerazzurra del futuro.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, nel nuovo contratto non sarà presente alcuna clausola rescissoria: saranno le parti a decidere di comune accordo la soluzione migliore in caso di crepe in futuro.

