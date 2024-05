Inter, rinnovo Lautaro: parti ancora lontane, la dirigenza chiede chiarezza all’argentino

Inter, c’è ancora molta distanza tra le parti per il rinnovo di Lautaro Martinez: la posizione della dirigenza nerazzurra

Si infittisce sempre più la questione del rinnovo di Lautaro con l’Inter. A questo proposito il Corriere dello Sport dedica un ampio focus, sottolineando come le due parti siano ancora troppo distanti: l’argentino parte infatti da una richiesta di 12 milioni di euro mentre la dirigenza nerazzurra non vuole oltrepassare gli 8 milioni.

Ausilio e Marotta non vogliono però portare ad oltranza la questione, motivo per cui vogliono che l’argentino dia una risposta chiara alla società, ossia se la volontà sia quella di rinnovare o quella di cambiare aria. Il rischio è infatti che, dietro le richieste dell’attaccante, ci sia l’interesse di un altro club. In ogni caso, se il rinnovo dovesse saltare, la dirigenza apre anche allo scenario clamoroso della cessione già in questa sessione di mercato.

