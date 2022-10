Inter Sampdoria 3-0: quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri

Allo stadio San Siro, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra Inter e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio San Siro, Inter e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023.

Sintesi Inter-Sampdoria 3-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

6′ Primo squillo di Dzeko – Tiro di sinistro dall’interno dell’area di Dzeko, Audero in tuffo blocca senza grossi problemi.

11′ Possesso Inter – Lautaro scatta alle spalle della difesa ma non riesce a tenere il pallone in campo, si ferma l’azione dei nerazzurri.

15′ Corner Inter – Corner di Calhanoglu, svetta Skriniar, pallone alto.

21′ GOL DELL’INTER – Corner di Calhanoglu, De Vrij salta più in alto di tutti e insacca di testa.

25′ Spinge l’Inter – Traversone di Barella da destra, Audero in uscita dai pali allontana con il pugno.

27′ Occasione Inter – Imbucata di Lautaro, Mkhitaryan dal limite dell’area non inquadra il bersaglio.

31′ Tentativo Inter – Dimarco in area calcia da posizione defilata, il pallone si spegne sul fondo.

33′ Occasione Inter – Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, tocca Bastoni di testa, pallone a lato non di molto.

44′ GOL DELL’INTER – Lungo lancio di Bastoni, Barella scatta alle spalle della difesa, doma il pallone, entra in area e di destro batte Audero.

FINE PRIMO TEMPO

50′ Tentativo di Lautaro – Cross rasoterra di Dimarco, deviazione di Lautaro (in posizione dubbia), pallone largo.

51′ Occasione Inter – Mkhitaryan serve Dzeko, Audero in uscita sfiora il pallone e nega il gol all’attaccante.

56′ Ci prova la Sampdoria – Traversone di Bereszynski, Onana in uscita non trattiene il pallone ma non paga dazio.

60′ Occasione Inter – Inter pericolosa con un colpo di testa di Skriniar, pallone di poco a lato.

62′ Tentativo Inter – Lautaro in area chiama all’intervento Audero, il portiere blocca in due tempi.

73′ GOL DELL’INTER – Azione personale di Correa: l’argentino parte dalla propria metà campo, avanza e dal limite dell’area di destro trafigge Audero con un tiro sotto la traversa.

80′ Occasione Inter – Subito un’opportunità per Bellanova, salva Audero. L’azione prosegue: tiro di Mkhitaryan respinto, ci prova anche Correa (blocca Audero).

87′ Occasione Sampdoria – Pussetto impegna Onana, il portiere nerazzurro si salva con un intervento di piede.

92′ Rischio autogol – Acerbi rischia l’autogol per deviare un cross da destra, Onana è attento e si rifugia in corner.

FINE SECONDO TEMPO

Migliore in campo: Barella PAGELLE

Inter-Sampdoria 3-0: risultato e tabellino

RETI: 21′ de Vrij 44′ Barella 73′ Correa

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (67′ Acerbi); Dumfries, Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (67′ Lukaku), Dzeko (67′ Correa). Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Ferrari; Yepes (46′ Vieira), Villar (52′ Verre); Leris, Gabbiadini (78′ Montevago), Djuricic (78′ Rincon); Caputo (66′ Pussetto). All.Stankovic

AMMONIZIONI: 19′ Yepes 39′ Colley 52′ Djuricic 57′ Verre 60′ Gabbiadini 63′ Bastoni 67′ Vieira