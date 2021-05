Inter-Sampdoria, possibile variazione di orario del match: il motivo

Inter Sampdoria, per il momento, resta ferma alle ore 18. Non è escluso però l’anticipo alle 15, oggi la discussione al Comitato per la sicurezza pubblica

Per il momento Inter–Sampdoria resta ferma alle ore 18, ma non è escluso l’anticipo alle ore 15 del match in programma tra le mura di San Siro. Lo spostamento verrà discusso oggi, come riporta Il Secolo XIX, nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le perplessità sulla partita alle 18 sono legate all’annuncio, fatto dai tifosi dell’Inter, di voler presidiare lo stadio in occasione del match e, verso le ore 20, di spostarsi in zona Duomo per festeggiare. Anticipando la sfida alle 15 si vuole scongiurare la possibilità di assembramenti simili a quelli già visti per la festa Scudetto.