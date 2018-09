L’Inter benedice San Siro: 7 milioni sono già in cassa!

L’Inter ringrazia i propri tifosi. In tre partite oltre 60mila spettatori di media: così sorride il bilancio. Che numeri per i nerazzurri!

L’Inter ringrazia San Siro e i suoi tifosi! Il club nerazzurro ha giocato 3 partite fra le mura amiche che hanno fatto registrare una media di oltre 60mila spettatori (182.906 spettatori in 3 gare, circa 61mila a partita). Il pubblico interista, così come accaduto negli ultimi anni, si dimostra uno dei più affezionati alla propria squadra. La media spettatori dell’Inter della scorsa stagione in campionato è stata di circa 57mila: nessun altro in Italia ha fatto numeri così importanti. In questo modo i tifosi ‘aiutano’ la società che può sorridere perché dopo le prime 3 gare interne ha già messo in cassa 7 milioni di euro.

Numeri importanti che fanno sorridere anche il bilancio. La fetta più importante dei 7 milioni è quella ovviamente regalata dalla Champions: circa 3,5 milioni sono tutti dei 64.123 tifosi che hanno assistito alla rimonta targata Icardi e Vecino contro il Tottenham. Oggi, tra l’altro, scatta la vendita libera relativa al derby del 21 ottobre, altro scontato incasso milionario in arrivo. Numeri importanti, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che possono aiutare l’Inter in campo ma anche fuori, con i paletti del Fair Play Finanziario sempre ben in vista.