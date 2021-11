Inter, Sanchez preoccupa: Marotta ha già individuato due sostituti

Calciomercato Inter: le condizioni di Alexis Sanchez preoccupano i nerazzurri, così Marotta ha già individuato due sostituti

L’Inter è costretta a rinunciare ad Alexis Sanchez per almeno 15 giorni. Il cileno, che salterà almeno quattro partite (Napoli, Shakhtar, Venezia e Spezia) potrebbe rientrare se tutto andrà nel migliore con Roma e Real Madrid.

Non è un guaio di poco conto, in un periodo di molte partite ravvicinate. Ed è una situazione che l’Inter ha tutta l’intenzione di risolvere a gennaio. L’idea del club è quella di trovare un giocatore più continuo e più presente. Non solo Raspadori: in cima ai pensieri resiste Jovic, da considerare in uscita a Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

