Joao Mario è il tema caldo in casa Inter: c’è l’offerta del Real Betis ma…

Joao Mario tiene in bilico il mercato dell’Inter. La cessione del portoghese potrebbe essere decisiva per l’assalto ad Arturo Vidal, per il quale i nerazzurri sarebbero disposti ad offrire 22/23 milioni al Bayern Monaco per ottenere il centrocampista cileno.

Dopo il Wolverhampton, il quale ha chiesto Joao Mario in prestito con diritto di riscatto, è il Real Betis a provare di affondare il colpo per il portoghese. Gli spagnoli, appunto, sono disposti al prestito oneroso con obbligo di riscatto da fissare intorno ai 30 milioni totali.

Joao Mario lunedì dovrà presentarsi alla Pinetina per iniziare la stagione con l’Inter, ma il calciatore lusitano a più riprese ha ribadito di non voler tornare in Italia. La sua permanenza in nerazzurro dovrebbe avere i giorni contati. Piero Ausilio lavora per trovare la soluzione migliore per vedere il portoghese e prendere Arturo Vidal.

Lo Sporting Lisbona sembra defilarsi dalla trattativa in quanto l’ingaggio del giocatore è troppo alto per le possibilità dei lusitani. Su Joao Mario si muove anche l’Everton, ma dopo l’acquisto di Richarlison i Toffies potrebbero abbandonare la pista che porta al centrocampista portoghese, il quale attende “offerte migliori”.