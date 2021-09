Inter, Skriniar: «Contento per il gol. Real Madrid? La mia miglior partita»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato così nel dopo gara della vittoria contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha parlato della grande vittoria di questa sera contro il Bologna.

GOL – «Contento per il gol, ma di più per la prestazione. Abbiamo fatto molto bene togliendo speranze agli avversari e chiudendo subito la partita».

PARTITA – «Arrivavamo da due risultati negativi, però era importante entrare bene e lo abbiamo fatto, si vedeva da subito che volevamo prenderci i tre punti».

REAL MADRID – «Non so se contro il Real è stata la mia miglior partita, di sicuro il risultato non è stato positivo. Anche se giochi bene ma la squadra non prende punti è un peccato. Ora dobbiamo continuare su questa strada».

