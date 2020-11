Inter, Skriniar: «Nazionale? Nessun problema con il club»

Milan Skriniar è tornato in Nazionale, dopo aver rimesso piede in campo con l’Inter dopo la guarigione dal Coronavirus

Milan Skriniar ha parlato a Futbalsfz.sk direttamente dal ritro della Slovacchia. Ecco le sue parole sulla vicenda delle convocazioni.

«Non ho fatto caso a queste voci. Ho parlato con il club subito dopo la partita con l’Atalanta e mi hanno detto che non c’era nessun problema per venire in nazionale. Anche gli altri miei compagni hanno raggiunto le loro squadre, non so niente di altro».