Inter, Sneijder: «Sergio Busquets? Un piagnucolone»

L’ex fantasista dell’Inter è tornato a parlare di quella famosa serata di Champions League contro il Barcellona

Wesley Sneijder, ex calciatore dell’Inter, è tornato a parlare della gara del Camp Nou contro il Barcellona nello storico anno del Triplete conquistato con la maglia nerazzurra nell’anno 2010. Ecco la sua parole a Ziggo Sport.

SNEIJDER – «Busquets cominciò a rotolare per terra. Nel 2010 battemmo il Barcellona 3-1 in casa e poi dovevamo andare al Camp Nou. Erano passati otto minuti, Motta lo toccò e Busquets cominciò a rotolarsi per terra e spiò per vedere la decisione dell’arbitro. Poi si alzò senza problemi, il piagnucolone. Ogni volta che prendeva un colpo, piangeva, mentre lui ne dava un sacco. Ho avuto screzi con lui in ogni partita. Una volta gli ho detto: ‘Ci vediamo a Ibiza quest’estate e ne parliamo’. Era un giocatore estremamente noioso: dava sempre la palla agli altri ma non voleva mai riceverla”. Pochi mesi dopo i due si ritrovarono nella finale del Mondiale e stavolta fu lo spagnolo a vincere»