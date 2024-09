Inter-Stella Rossa: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro la sfida di Champions League Inter-Stella Rossa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

A San Siro a Milano si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Champions League tra Inter-Stella Rossa. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi.

Stella Rossa (4-3-3): Glazer; Seol, Spajic, Djiga, Rodic; Elsnik, Krunic, Silas; Olayinka, Bruno, Ndiaye. All: Milojevic.

Orario e dove vederla in tv

Inter-Stella Rossa si gioca alle ore 21:00 di martedì 1 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.