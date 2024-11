Inter, svelate le cifre del Mondiale per Club: gli incassi

Si avvicina l’inizio del Mondiale per Club e in casa Inter si cominciano già a fare i conti degli incassi

L’Inter mette nel mirino il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti d’America a giugno 2025 con i nerazzurri insieme alla Juventus come uniche partecipanti italiane in questa competizione.

Ma quanto incasserà il club meneghino per la partecipazione? La FIFA ha messo a disposizione un totale di 600 milioni di euro che dunque verranno divisi per tute le squadre che prenderanno parte al torneo ovvero 18,77 milioni di euro a squadra.

Come spiega il The Times, ci saranno ulteriori bonus da aggiungere ad ogni risultato positivo e/o passaggio del turno con tanto di sponsor che arricchiranno ancora di più le partecipanti.