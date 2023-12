Inter, Taremi rifiuta l’Arabia: affare in chiusura?

Inter, affare chiuso con Mehdi Taremi? L’attaccante iraniano del Porto ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter è pronta a far suo Taremi in quel di giugno a parametro zero dopo settimane di trattativa.

La volontà dell’attaccante del Porto è talmente tanta da rifiutare addirittura le offerte dall’Arabia, decidendo di ingaggiare solo 3,5 milioni in casa nerazzurra.

