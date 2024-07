Tessmann Inter, intesa vicina: ecco quando si può chiudere

L’Inter molto vicina a Tessmann: il ds del Venezia Antonelli ha incontrato i dirigenti nerazzurri, che hanno fretta di chiudere

Come riportato da Fabrizio Romano, la visita nella sede dell’Inter del DS del Venezia, Antonelli, non è assolutamente casuale. I nerazzurri infatti, dopo aver definito l’affare Josep Martinez per il quale è attesa a breve l’ufficialità, vorrebbero chiudere oggi l’affare Tessmann.

Nell’affare dovrebbe rientrare anche il cartellino di Oristanio, pronto a lasciare i nerazzurri dopo la scorsa stagione al Cagliari.

